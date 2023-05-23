Недовольным подчиненным командир батальона угрожал отправкой на передовую.

В Одессе разоблачили подполковника, который нажился на ВСУ.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, разоблачен командир одного из батальонов, который закупил парко-гаражное оборудование по значительно завышенной цене.

Установлено, что военный поручил двум подчиненным мониторинг ценовых предложений, чтобы определиться с ценой для закупки товара. Впрочем, несмотря на полученную информацию, что рыночная стоимость нужного оборудования составляет чуть более 300 тысяч гривень, командир настоял на том, чтобы победителем процедуры закупок стала ФЛП, ценовое предложение которой - 1 млн гривень.

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"На возражения подчиненных сообщил, что в случае не выполнения указанного требования, им будут созданы искусственные препятствия во время дальнейшего прохождения военной службы, в том числе путем командировки военнослужащих в район проведения активных боевых действий", - рассказали в управлении.

Опасаясь командира, подчиненные не чинили ему препятствий. В результате, с коммерсантами составили невыгодный для военный договор, из бюджета отчислили сумму, превышавшую рыночную стоимость товара более чем на 600 тыс. гривен. Государство в лице Министерства обороны понесло убытки.

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, событие произошло в декабре 2022 года.

"Подполковник, злоупотребляя своим служебным положением, заключил договор с частным обществом о закупке парко-гаражного оборудования для пункта технического обслуживания воинской части", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас командиру сообщено о подозрении по факту растраты имущества путем (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Коррупционные скандалы в Одессе

Недавно в Одессе был арестован начальник одного из отделов областного управления патрульной полиции, который требовал взятки за сопровождение крупногабаритных грузов.

Кроме того, в Одессе отстранили от обязанностей главы военкомата из-за возможного незаконного обогащения.

Также В Одесской области задержан милиционер, который сбывал криминалитету оружие и боеприпасы еще с ноября 2022 года.

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