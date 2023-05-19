Помните: у вас не могут требовать то, что не предусмотрено законом, говорит адвокат.

В Украине продолжается мобилизация из-за полномасштабного вторжения РФ. В сети жалуются на то, что военнообязанным украинцам без военного билета невозможно даже жениться. Адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале объяснил, законно ли везде требовать военный билет.

"У меня спрашивают: "А правда ли, что я не могу поступить в вуз, трудоустроиться на работу, зарегистрировать брак без разрешения ТЦК?". Отнюдь! Но медиа и соцсети настолько перенасыщены этими инфовкидами, что я уже сам начинаю в это верить", - говорит адвокат.

По его словам, при поступлении в вуз, трудоустройстве на работу, регистрации брака, перерегистрации адреса и тому подобное у вас действительно могут спросить информацию относительно воинского учета или ваших военно-учетных документов, но это ваше право - предоставлять или нет указанную информацию.

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Симутин утверждает, что в таких случаях с военнообязанными частные предприятия и учебные заведения часть рисков берут на себя и пытаются как-то защитить своих работников, а вот госучреждения, по его словам, "непробиваемые".

"Но помните: у вас не могут требовать то, что не предусмотрено законом! Выводы: устроиться на работу в госучреждение без военного билета вы точно не сможете, хоть это и дискриминация. Но зарегистрировать брак, провести перерегистрацию места жительства, поступить в вуз сможете, потому что такие требования незаконны", - подчеркнул адвокат и добавил, что в случае отказа делать вышеуказанное без военно-учетных документов вы можете подать жалобу.

Чего нельзя делать военнообязанным в Украине без военного билета?

Ранее адвокат Тарас Никифорчук прокомментировал сообщение о том, что в Украине без военного билета ни полечиться, ни трудоустроиться или жениться не удастся.

Адвокат Ростислав Кравец назвал отказ в приеме на работу в связи с отсутствием военного билета "дискриминацией". Он подчеркнул, что это не может быть основанием для отказа в приеме на работу.

А адвокат Евгения Рябека подчеркнула, что военнообязанному, который не взял с собой военный билет, могут вручить повестку.

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