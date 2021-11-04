Волонтеры, от имени которых требуют деньги, намерены обратиться в полицию.

В Одессе неизвестные по телефону от имени волонтеров требуют деньги за пользование кислородными конденсаторами у ковид-больных.

Об этом в Facebook рассказала руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

Эта организация предоставляет в бесплатную аренду кислородное оборудование, как правило, тяжелобольным людям, которые в силу разных причин лечатся дома.

"Уже троим нашим подопечным, которые на кислороде, стали звонить люди с требованием срочно вернуть кислород в фонд. Мол, слишком вы долго пользуетесь. Кто звонит, выяснить пока не удалось. Человек, номер которого высветился, при попытке выяснить, что же это за Робин Гуд такой, на контакт не пошел. Другие двое звонили с закрытого номера", - сообщила волонтер.

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Более того, 3 ноября, еще двоим подопечным организации, позвонили с одного и того же номера и потребовали оплатить 5 тыс. грн, и при этом "даже карточку скинули".

"Неделю назад позвонили от моего имени нашей дарительнице и попросили от моего имени 15 тыс. грн на срочный сбор...", - написала Ножевникова. По ее словам, сейчас волонтеры пытаются разобраться в ситуации. Она подчеркивает, что кислород предоставляется бесплатно, и это прописано в договоре, который подписывает с "Корпорацией монстров" каждый пациент.

Ножевникова заявляет, что завтра передаст всю соответствующую информацию в правоохранительные органы.

Коронавирус в Одессе

Как сообщал УНИАН, за последние сутки COVID-19 заболели 838 одесситов. В целом с начала эпидемии на 3 ноября в Одессе зарегистрированы 91 тыс. 556 случаев COVID-19. В больницах города находятся 957 пациентов с COVID-19, из них 759 – в тяжелом состоянии.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Козовая