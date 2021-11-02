Подозреваемого задержали, он прятался у родственников.

В Киевском районе Одессы мужчина до смерти забил 76-летнюю мать и выбросил тело в подъезд.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось сегодня ночью в одном из многоэтажных домов по улице Люстдорфская дорога.

"Произошло это ночью в квартире, где семья проживала. Сын до смерти забил 76-летнюю мать, вытащил ее тело в подъезд и скрылся. Полицейские задержали 48-летнего одессита через несколько часов у родственников, где он пытался скрыться", – сообщили в полиции.

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Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

До избрания меры пресечения фигурант задержан.

В социальных сетях очевидцы пишут, что преступление совершено в доме на Люстдорфской дороге, 54А. Отмечается, что мужчина якобы был под воздействием каких-то наркотических или психотропных веществ. Он жестоко убил пенсионерку, а потом "труп таскал по всем этажам". Полицию вызвали соседи.

Ранее в Одессе было совершено еще одно очень серьезное преступление – отец и сын жестоко избили мужчину, а потом вывезли в поле и бросили умирать. Пострадавшего госпитализировали. Через несколько дней мужчина умер от полученных травм.

Автор: Лариса Козовая