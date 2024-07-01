В Одессе девушка застрелила военного из автомата его побратима, - СМИ

Фигурантке дела на момент совершения преступления было 17 лет.

В Одессе 17-летняя девушка застрелила 23-летнего десантника из автомата Калашникова.

Как сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, трагедия произошла в съемной квартире, когда двое парней выпивали в компании девушек 17 и 20 лет.

В руки к несовершеннолетней фигурантки попало оружие 24-летнего собрата убитого. Наши источники сообщают, что выстрел произошел в результате небрежного или неосторожного обращения с оружием.

Видео дня

"Несчастный автомат Калашникова друг погибшего так и не сдал после командировки, из которой вернулся несколько дней назад", - пишет издание.

Полиция начала досудебное расследование по статье об убийстве по неосторожности, которая предусматривает до пяти лет за решеткой.

Другие инциденты со стрельбой

Как сообщал УНИАН, ранее в Виннице мужчина стрелял в двух девушек из-за конфликта на почве личных отношений, после чего сбежал. Впоследствии тело 23-летнего фигуранта обнаружили оперативники уголовного розыска на берегу реки Южный Буг.

В ходе ссоры он открыл огонь из пистолета в квартире, в результате чего его 18-летняя жена погибла, а подруга в тяжелом состоянии госпитализирована. После убийства фигурант ушел в безлюдную прибрежную зону областного центра, где выстрелил себе в голову.

Вас также могут заинтересовать новости: