После убийства преступник ушел в безлюдную прибрежную зону областного центра, где выстрелил себе в голову.

В Виннице мужчина стрелял в двух девушек из-за конфликта на почве личных отношений, после чего скрылся. Впоследствии тело 23-летнего фигуранта обнаружили оперативники уголовного розыска на берегу реки Южный Буг. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Винницкой области.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков 13 июня утром. Раненая 19-летняя девушка успела вызвать скорую, однако была не в состоянии открыть дверь врачам и полиции, поэтому попасть в квартиру на третьем этаже правоохранители смогли через окно. На месте происшествия полицейские обнаружили тело еще одной потерпевшей, также с огнестрельными ранениями", - информируют там.

Отмечается, что сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен муж погибшей. В ходе ссоры он открыл огонь из пистолета в квартире, в результате чего его 18-летняя жена погибла, а подруга в тяжелом состоянии госпитализирована. После убийства фигурант ушел в безлюдную прибрежную зону областного центра, где выстрелил себе в голову.

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"Орудия преступления - пистолет, гильзы и другие вещественные доказательства - изъяты. По данному факту следователи следственного управления начали уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства уголовного преступления и мотивы его совершения устанавливаются, продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.

Убийства в Украине - детали

В Одесской области несовершеннолетний из-за отказа в сигарете зарезал на остановке общественного транспорта 15-летнего мальчика, еще один подросток - в больнице.

Нападающему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет заключения. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло ночью 10 июня в одном из сел Любашевской общины Подольского района.

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