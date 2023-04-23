Ответственность за теракт на себя пока никто не брал.

В Мали произошел тройной теракт. В результате атаки в городе Севаре в центральной части страны погибли по меньшей мере девять человек.

Как сообщает Reuters, более 60 человек получили ранения. Также в результате теракта разрушено около 20 зданий.

Спикер губернатора Якуба Майга подчеркнул, что все жертвы и раненые – гражданские лица. Отмечается, что пока ответственности за теракт на себя никто не брал.

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Теракты в мире

В начале апреля 2023 года в Израиле произошли сразу два теракта. Два нападения с разницей в несколько минут случились в городе Тель-Авив.

Кроме того, 17 апреля стало известно, что в Сирии США ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ, который отвечал за подготовку терактов в Европе. Террориста и еще двух человек ликвидировали в ходе вертолетного рейда американской армии.

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