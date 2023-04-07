В результате обоих нападений один человек погиб, семь человек получили ранения.

Сразу два теракта произошло в израильском городе Тель-Авиве.

JPost со ссылкой на медицинские службы пишет, что речь идет о двух нападениях, совершенных с разницей в несколько минут. По версии издания, сначала в районе променада преступник открыл стрельбу. Нападавший был убит.

Во втором случае злоумышленник намеренно направил автомобиль на пешеходов на улице Кауфманна, его задержала полиция. Автомобиль въехал в людей у парка Чарльза Клора у берега моря, пишут израильские СМИ. Пострадали семь человек, один погиб, пишет The Times of Israel.

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Израильский МИД назвал произошедшее терактами. Премьер Израиля Нетаньяху распорядился мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы.

Обострение ситуации в Израиле - детали

В четверг, 6 апреля 2023 года, Израиль оказался под мощным ударом. Страна подверглась крупнейшему за последние 27 лет обстрелу со стороны Ливана. Отмечается, что со стороны Ливана по Израилю было 34 пуска.

В ночь на пятницу, 7 апреля 2023 года, израильская армия нанесла удары по сектору Газа. На юге Израиля была воздушная тревога.

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