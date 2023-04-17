Террорист еще двое вооруженных людей были ликвидированы в ходе вертолетного рейда армии США.

На северо-востоке Сирии в понедельник рано утром был ликвидирован один из лидеров организации ИГИЛ. Он отвечал за подготовку террактов в Европе.

Об этом заявил представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) полковник Джо Буччино, пишет CNN. По его словам, терорист, личность которого не разглашается, и еще двое вооруженных людей были ликвидированы в ходе вертолетного рейда армии США.

"Мы считаем, что в ходе рейда погиб высокопоставленный лидер ИГИЛ в Сирии и оперативный планировщик, ответственный за планирование террористических атак на Ближнем Востоке и в Европе", - сказал Буччино.

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По его словам, в ходе рейда никто из американских военнослужащих не пострадал, и вертолеты не были сбиты. Согласно заявлению CENTCOM, мирные жители также не пострадали.

"Несмотря на деградацию, ИГИЛ по-прежнему может проводить операции в регионе, и стремится нанести удар за пределами Ближнего Востока. Мы будем продолжать неустанную кампанию против ИГИЛ", - говорится в заявлении генерала Майкла Эрика Курилла.

США по-прежнему сосредоточены на разгроме ИГИЛ в Сирии и Ираке в рамках продолжающейся кампании, направленной на предотвращение повторного роста террористической организации.

Неделю назад США захватили боевика ИГИЛ и двух его сообщников в восточной Сирии в ходе еще одного вертолетного рейда, сообщили в CENTCOM.

"Операции против ИГИЛ важны для безопасности и стабильности в регионе", - заявил Буччино после рейда.

Ликвидация боевиков ИГИЛ - что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале 2022 года президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции в Сирии был ликвидирован один из лидеров террористической организации ИГИЛ Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Он был "халифом" ИГИЛ с 31 октября 2019 года по 3 февраля 2022 года. Его назначили на эту должность меньше чем через неделю после смерти Абу Бакра аль-Багдади.

В октябре американские военные провели два рейда в Сирии, в результате которых были ликвидированы две ключевые цели из группировки ИГИЛ и их сообщники. Был убит один из лидеров ИГИЛ Абу-Хашум аль-Умави, а также "еще один высокопоставленный чиновник ИГИЛ, связанный с ним".

А в начале апреля этого года американские военные ликвидировали одного из лидеров "Исламского государства" Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури. Он был "старшим лидером ИГИЛ". Он "отвечал за планирование атак ИГИЛ на Европу". Кроме этого он организовывал структуру руководства для террористической группировки.

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