ЕС в декабре 2021 года ввел в действие санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".

В Мали была атакована воинская часть поддерживаемой Россией группировки боевиков и наемников ЧВК "Вагнер".

Видео в сеть выложило OSINT-сообщество "Информационный навигатор". Когда был нанесен удар и есть ли погибшие среди российской ЧВК, неизвестно.

На размещенных кадрах видно, что взрывная волна разнесла здание в клочья.

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"Вагнеровцы" в Африке - главное

"Вагнеровцы" появились в Африке в 2017 году, когда РФ вмешалась в конфликт и стала на сторону тогдашнего президента Судана Омара Хасана аль-Башира. Взамен Путин, по данным СМИ, получил доступ к месторождениям золота.

Пригожин продолжил расширять свое влияние на Африку и в 2018-м, отправив своих головорезов в Центральноафриканскую республику и Судан.

Независимая миссия под эгидой ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз в декабре 2021 года ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".

Согласно отчетам западной прессы, в Африке российские власти занимаются разграблением ресурсов. И прямое участие в этом берут "вагнеровцы". По мнению журналистов, это позволит РФ еще какое-то время продержаться на золотовалютных резервах под санкциями.

По информации FT, Пригожин, уже находясь под жесткими санкциями, успел заработать 250 миллионов долларов от добычи нефти, золота и алмазов.

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