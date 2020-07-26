В Крыму нашли мертвым трехлетнего сына политзаключенного Сулейманова
12:42, 26 июля 2020Происшествия
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Трехлетний Муса Сулейманов пропал 24 июля, его искали тысячи людей.
Сын Руслана Сулейманова погиб / Facebook, Крымский дом
Трехлетнего Мусу Сулейманова, сына крымского политзаключенного Кремля Руслана Сулейманова, нашли мертвым.
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Об этом в Facebook сообщает «Крымский дом».
«Мальчика Мусу нашли мертвым в сливной яме возле дома», – сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, трехлетний Муса Сулейманов пропал 24 июля в поселке Строгановка Симферопольского района.
Накануне сообщалось, что пропавшего трехлетнего мальчика искали до пяти тысяч человек.
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