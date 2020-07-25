В Крыму более тысячи человек ищут пропавшего трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова

Ночью трехлетнего мальчика искали до 5 тысяч человек.

В селе Строгановка под Симферополем более тысячи человек участвуют в поисках пропавшего трехлетнего Мусы Сулейманова - сына политзаключенного Руслана Сулейманова.

Об этом «Крым.Реалии» сообщает со ссылкой на общественное объединение «Крымская солидарность».

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«Ночью было от 4000-5000 человек. Днем примерно 2000. Это данные, которые сообщали координаторы: «Лиза Алерт» (волонтерское некоммерческое общественное объединение - УНИАН) нумерует участников», - отметили в «Крымской солидарности».

"Управление Следственного комитета России в Крыму и Севастополе" возбудило уголовное дело по факту исчезновения ребенка. "Российская прокуратура Крыма" возбудила уголовное дело по п. «В» ч. 2 ст. 105 УК России - убийство малолетнего.

К поискам ребенка также привлечены сотрудники полиции, кинологи, представители "управления МЧС России в Крыму" и волонтеры организации «Лиза Алерт».

Как сообщал УНИАН, трехлетний Муса Сулейманов - сын политзаключенного Руслана Сулейманова - пропал 24 июля в поселке Строгановка Симферопольского района.

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