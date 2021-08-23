Женщине пришлось ампутировать травмированную руку.

На туристической базе в селе Марьяновка Криворожского района серьезно пострадала отдыхающая. Женщина осталась без руки после столкновения с катером.

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел 22 августа около 12:30. На территории турбазы катер наехал на женщину, которая в это время плавала в речке. Винтом катера ей разорвало руку.

На место инцидента вызвали медиков, которые ее доставили в городскую больницу №2 в Кривой Рог. Женщине пришлось ампутировать травмированную руку.

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Как ранее сообщал УНИАН, на столичной Оболони во время парасейлинга перевернулся катер, к которому был прикреплен мужчина на парашюте. Мужчину унесло над сушей, его пытались поймать. На видео очевидцев видно, что на месте происшествия дует сильный ветер.

10 человек мужчин натягивали трос изо всех сил и прокладывали под кусты и деревья, чтобы спасти парашютиста.

Автор: Анастасия Горбачева