По словам очевидцев, парашютиста унесло над сушей, его пытались поймать.

На столичной Оболони во время парасейлинга перевернулся катер, к которому был прикреплен мужчина на парашюте.

"Катер перевернуло в воде, а судьба мужчины с парашютом неизвестна", - сообщает Telegram-канал KIEVMAP.

dtp.kiev.ua пишет, что мужчину унесло над сушей, его пытались поймать. На видео очевидцев видно, что на месте происшествия дует сильный ветер.

Что такое парасейлинг

Читайте такжеПошел купаться с сыном и погиб: в Затоке нашли тело отца, ищут мальчикаПарасейлинг - это активный вид отдыха, популярное развлечение на многих курортах. Человека со специальным парашютом прикрепляют с помощью длинного троса к двигающемуся транспорту, обычно к катеру. Когда катер разгоняется, человек может парить по воздуху.

Длина веревки должна составлять около 120 метров при высоте полета до 60 метров, а вес парящего не должен превышать 100 килограмм. При этом скорость катера или другого транспорта должна составлять 50-60 км/час, а погодные условия - быть благоприятными.

В то же время сегодня на Киев обрушился ураганный ветер с грозой и дождем.

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Автор: Катерина Комолова