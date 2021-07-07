Пострадавшего ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранители объявили в розыск мужчину, который изрезал двухлетнего мальчика. За жизнь ребенка борются врачи.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции.

К правоохранителям обратилась 26-летняя мать двух детей – двух и семи лет. По словам женщины, 28-летний житель села Девладово, который является ее бывшим сожителем, закрылся в доме с ее детьми и угрожает расправой.

Мужчина связал детей и нанес им несколько ножевых ранений в различные части тела, после чего скрылся. В результате нападения в крайне тяжелом состоянии госпитализировали двухлетнего мальчика. У него колото-резанные раны шеи и спины.

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Предварительно, таким зверским методом мужчина решил отомстить бывшей сожительнице за расставание. На данный момент правоохранители разыскивают горе-любовника.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе задержан житель Луганской области, который на улице ударил ножом 17-летнего юношу.

В полиции утверждают, что 21-летний луганчанин и 17-летний одессит познакомились и вместе ночью распивали спиртные напитки. Конфликт между ними произошел возле кафе на улице Академика Филатова. Старший из его участников, затаив обиду, побежал домой за ножом и ударил юношу в грудь.

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Автор: Анастасия Горбачева