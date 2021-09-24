Восьмикласснице понадобилась помощь врачей после того, как директор отчитала ее за опоздание.

В Кривом Роге директор школы настолько строго относится к дисциплине, что после разговора с ней одной из восьмиклассниц понадобилась помощь врачей. Женщина сильно отчитала девочку и едва не довела ее до гипертонического криза. При этом она знала, что ребенок имеет хронические заболевания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат районного совета Юрий Понькин.

Политик рассказал об инциденте, который произошел в школе №48, в Кривом Роге. Директор учебного заведения очень серьезно поговорила с восьмиклассницей из-за того, что она опоздала. После такого разговора ребенку стало плохо. По словам депутата, директор отказалась с ним говорить, однако мать девочки раскрыла детали инцидента.

"Девушка опоздала на первый урок из-за транспортных неурядиц. Урок проводила директор школы Ольга Лузан, дама довольно известная в наших краях своим взрывным характером и хамскими манерами (со слов родителей и бывших коллег). Девушка несколько минут (со слов 10) выслушивала крик (со слов - орала) педагогини. Моральное давление привело к поднятию давления у девушки, на перемене классная руководительница заметила тремор в теле ученицы и отвела к медику. Давление 140/90, дали пилюлю, не помогло, вызвали скорую", - написал Понькин.

Также он отметил, что девочка имеет хронические заболевания, о которых знает педагогический коллектив школы. Однако директор заведения, как отметил депутат, вряд ли знает об этике общения и о том, что "террор" несет угрозу здоровью ребенка.

"Госпожа Лузан, кстати, сама долгое время провела на больничном. Это так она соскучилась по работе? Как депутат, как местный, который слишком уж много слышал о неадекватном поведении Ольги Алексеевны, возмущен", - добавил Понькин.

Читайте такжеНичего не помнит: под Одессой подросток за рулем протаранил 6 машин (видео)Депутат ждет реакции от местного и областного совета, а также заявил о том, что он сам будет прилагать усилия к разрешению ситуации. Если же девочка столкнется с буллингом и ее начнут травить в школе, Понькин обещает приобщить к инциденту полицию.

Также политик вспомнил, что школа, в которой директор едва не довела девочку до гипертонического криза, "славится" не качеством обучения, а скандалами. По словам депутата, на крыше учебного заведения растут деревья, спортивный зал не ремонтируется уже семь лет, а летом там никто не убирает сорняки.

Ранее УНИАН уже сообщал о других неприятных инцидентах в школах Украины. Так, в Хмельницком задержали учителя, который торговал наркотиками прямо в учебном заведении, а в классе одной из школ Черниговщины обвалился потолок.

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Автор: Полина Кузенко