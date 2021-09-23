Согласно актам проверок технической комиссии образовательного учреждения, обвал потолка в гимназии случается уже в третий раз.

В городе Новгород-Северской Черниговской области в одном из классов гимназии №1 обвалилась часть потолка.

Об этом говорится в сообщении Новгород-Северской городской территориальной громады на странице в соцсети.

В результате инцидента никто не пострадал, поскольку обвал произошел во время перерыва и в классе никого из учеников не было. Однако родители детей обеспокоены этой ситуацией.

Начальник отдела образования, молодежи и спорта горсовета Татьяна Ковальчук отметила, что администрация гимназии с просьбой о ремонте потолка не обращалась. Ходатайства были только относительно капитального ремонта пола в некоторых кабинетах.

"Сейчас принимаются соответствующие решения в этом направлении... В отделе образования срочно была создана комиссия, обследовали место происшествия, выяснили обстоятельства. По результатам проверки будет проведен ремонт потолка. Директор гимназии предоставила акты проверок технической комиссии образовательного учреждения состояния зданий. Выяснилось, что обвал потолка случается уже в третий раз", - говорится в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая