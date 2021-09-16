Сам памятный крест уцелел.

В Кривом Роге неизвестные во второй раз повредили открытый в 2020 году памятник украинским военным, погибшим под Иловайском.

Об этом пишет Радио Свобода.

По данным одного из инициаторов создания памятника, экс-куратора "Кривбасс" Николая Колесника, вандалы выломали и украли гильзы для цветов, установленные у подножия монумента.

Сам памятный крест уцелел.

Читайте такжеВзрыв автомобиля в Днепре: СМИ узнали предварительные выводы экспертовТеперь инициаторы размышляют о замене материала, из которых были изготовлены гильзы, чтобы в будущем они не привлекали вандалов.

Памятник "Иловайский крест" в Кривом Роге установили в прошлом году в августе. Основание и подножие монумента изготовлены из гранита, остальные элементы – из бронзы.

Сразу после открытия "креста" стало известно о его повреждении.

Как писал УНИАН, в 2020-м в Кривом Роге мужчина обрисовал краской памятник жертвам Холокоста, правоохранители его сразу же поймали.

Позже неизвестные пытались уничтожить памятный знак погибшим за свободу Украины в городе Конотоп.

Кроме того, во Львове провокаторы облили красной краской памятник Степану Бандере, а в Житомире вандалы осквернили памятник Героям Небесной Сотни в центре города.

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Автор: Виолетта Орлова