Опасный отдых: в Коростене из реки достали тело утопленника
13:28, 19 июля 2020Происшествия
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Погибший мужчина был в плавках, а на берегу реки лежали его вещи.
Под Житомиром утонул мужчина / Иллюстрация - Фото УНИАН
В г. Коростень Житомирской области из реки Уж достали тело мужчины.
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Как сообщили в ГСЧС Украины, 18 июля в 15:45 в полицию поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей, чтобы достать из реки Уж тело погибшего человека.
Бойцы ГСЧС, прибыв на место, достали тело утопленника и передали его правоохранителям.
Погибший мужчина был в плавках, а на берегу реки лежали его вещи.
Ранее в курортном поселке Затока Одесской области на воде погиб отдыхающий. 42-летний мужчина получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером.
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