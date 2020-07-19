Опасный отдых: в Коростене из реки достали тело утопленника

Погибший мужчина был в плавках, а на берегу реки лежали его вещи.

В г. Коростень Житомирской области из реки Уж достали тело мужчины.

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Как сообщили в ГСЧС Украины, 18 июля в 15:45 в полицию поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей, чтобы достать из реки Уж тело погибшего человека.

Бойцы ГСЧС, прибыв на место, достали тело утопленника и передали его правоохранителям.

Погибший мужчина был в плавках, а на берегу реки лежали его вещи.

Ранее в курортном поселке Затока Одесской области на воде погиб отдыхающий. 42-летний мужчина получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером.

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