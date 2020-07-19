Смерть на воде: в курортной Затоке отдыхающий погиб при столкновении с гидроскутером

Мужчина приехал на отдых из Днепропетровской области.

В курортном поселке Затока Одесской области на воде погиб отдыхающий. 42-летний мужчина получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером.

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Как сообщается на сайте ГУ полиции в Одесской области, мужчина приехал на отдых из Днепропетровской области. После инцидента его госпитализировали, но он умер в больнице.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

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