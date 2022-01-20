Отмечается, что задержанный гражданин РФ имеет тесные связи с криминальными группировками.

В Киеве полицейские задержали человека из санкционного списка СНБО. Задержанный - гражданин РФ, имеющий тесные связи с криминальными группировками.

Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

"В конце мая 2021 года было введено в действие решение СНБО о применении специальных персональных санкций к субъектам повышенного преступного влияния. В санкционный список попал и 50-летний мужчина - гражданин РФ, имеющий тесные связи с криминальными группировками", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПолиция взялась за расстрел редакции издания "Гордон" в КиевеВ заявлении отмечают, что полицейским стало известно о месте его пребывания, после чего правоохранители спланировали и провели мероприятия по его задержанию.

"На выполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения гражданином другой страны преступного влияния, сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области Национальной полиции совместно с Государственной миграционной службой Украины принимают меры для принудительного возвращения мужчины в страну его происхождения", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, ему будет запрещено въезжать на территорию Украины.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о расширении перечня контрабандистов, к которым применяются персональные экономические санкции.

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