Тело парня нашли всего месяц назад.

В четверг, 20 января, в Свято-Михайловском соборе в Киеве прощались с Тарасом Позняковым - водителем сервиса BlaBlaCar, которого убили двое попутчиков весной 2016 года.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Прощание состоялось через 5 лет после смерти мужчины, ведь его тело нашли всего месяц назад. Правоохранители провели многочисленные экспертизы и передали останки Познякова родителям.

На отпевание Тараса пришли его родные и друзья. Похоронят Познякова завтра в Днепре, откуда родом его родители.

Отец Тараса уверен, что убийство его сына было заказным. Мужчина отметил, что семья будет искать правды и требовать поиска заказчиков убийства.

Что известно об убийстве Познякова

4 апреля 2016 года мать 25-летнего львовянина Тараса Познякова обратилась в полицию с заявлением о том, что ее сын уехал в Киев и не выходит на связь. Во Львове коллеги Познякова, который работал в одном из районных судов, рассказали, что накануне поездки он взял однодневный отпуск. 6 апреля полиция объявила Познякова в розыск.

Читайте такжеВ Житомире задержали мужчину, который хотел отравить беременную жену12 апреля стало известно, что правоохранители нашли автомобиль, на котором Позняков ехал в Киев. Он выехал на собственном авто из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел при помощи сервиса BlaBlaCar, но позже связь с ним прекратилась. Разыскиваемый автомобиль "Ауди А-6" обнаружили в одном из гаражей в Киево-Святошинском районе.

В августе того же года правоохранители по подозрению в убийстве Познякова задержали Дмитрия Голубя.

23 марта 2019 года в Киеве во время празднования собственного дня рождения на съемной квартире, Кингисепп (второй подозреваемый) подорвался на взрывном устройстве и от полученных ранений погиб.

28 мая 2019 года приговором Святошинского районного суда Киевской области Голубь был приговорен к пожизненному лишению свободы.

7 июня 2021 коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила приговор о пожизненном лишении свободы Голубя без изменений.

9 декабря 2021 года стало известно, что СБУ нашла тело убитого в 2016 году водителя сервиса BlaBlaCar Познякова. К поисковым работам была привлечена тяжелая техника, а также применено специальное техническое оборудование Вооруженных сил.