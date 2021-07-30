Также санкции будут применены к 24 компаниям, которые аффилированы с этими лицами.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о расширении перечня контрабандистов, к которым применяются персональные экономические санкции.

Об этом во время брифинга после сегодняшнего заседания СНБО заявил его секретарь Алексей Данилов, передает корреспондент УНИАН.

"Как вы все знаете, мы в свое время начали работать с категорией людей, которых в народе называют контрабандистами. Не все из них вошли в предыдущие списки. Эти списки были дополнены. На этот раз такой список формировала не Служба безопасности Украины, а Министерство внутренних дел во главе с министром Денисом Монастырским. На сегодняшний день в этот список вошли три физических лица, а именно – Александр Актс, гражданин Германии, 1986 года рождения, гражданин Валерий Григорьевич Фальковский, 1974 года рождения, гражданин Студинец Владислав Александрович, 1984 года рождения", - сказал Данилов.

Он добавил, что санкции будут применены к 24 компаниям, которые аффилированы с этими лицами.

Санкции СНБО против контрабандистов

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции к десяти главным контрабандистам страны.

15 апреля СНБО принял решение о применении персональных санкций к двенадцати лицам, связанным с контрабандой.

Автор: Дмитрий Шварц