Пользователи сети требуют найти и наказать водителя.

В Киеве водитель автомобиля BMW решил не ждать вместе с остальными в пробке и объехал скопление машин по газону на разделительной полосе.

Инцидент попал на видео, запись опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Когда спешишь на защиту от вторжения", – говорится в подписи к видео.

Случай произошел на Оболони, перед выездом на мост. На опубликованном в сети видео видно, как автомобиль свернул с дороги на газон, проехал пробку и пытался вернуться в полосу.

Пользователи сети призвали правоохранителей вычислить водителя и обязательно наказать за такое дерзкое нарушение правил дорожного движения: "Потомки НКВД, У вас есть номерной знак и видео нарушения, вы запросто можете найти и оштрафовать водителя, чтобы другим было неповадно".

Напомним, ранее сообщалось, как в Днепре автохам решил "защитить" свою машину от штрафов медицинскими масками.

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