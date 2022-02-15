Хитрый владелец решил, что такой метод позволит ему парковаться на тротуаре безо всяких последствий.

В Днепре автохам, который решил припарковать свою машину на тротуаре, довольно оригинально пытался ее "защитить" от штрафа. Владелец авто прикрыл номерные знаки обычными медицинскими масками.

Фото его машины опубликовал "Информатор".

15 февраля на улице Мечникова был замечен автомобиль, припаркованный на тротуаре. Владелец машины, судя по всему, сильно не хотел получить штраф или забирать свой транспорт со штрафстоянки. Поэтому он придумал "гениальную" идею.

Владелец прикрыл номерные знаки машины обычными масками. Впрочем, такая "защита" едва ли поможет.

Любой инспектор по парковке сможет снять маску и увидеть номер машины, после чего ее владелец все равно получит штраф.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Киевом водитель припарковал авто возле мусорных баков и жестко за это поплатился.

Вас также могут заинтересовать новости: