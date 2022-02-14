Пострадавшие доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства аварии в Одесской области, в которой пострадали мать с младенцем.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось сегодня вечером в селе Нерубайское.

"В переулке Курортном 18-летнюю девушку, катившую вдоль обочины коляску с полуторамесячной дочкой, сбил внедорожник. За рулем находился местный мужчина с признаками алкогольного опьянения", - рассказали в главке.

Молодую мать с ребенком забрала скорая помощь. У водителя отобрали образцы крови для исследования на наличие алкоголя.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и задержании водителя.

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