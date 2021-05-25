Правоохранители устанавливают лиц, которые обустроили схрон.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник оружия и боеприпасов в Печерском районе столицы.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем города.

Правоохранители изъяли из тайника противотанковый гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг, около 1 кг пластида, 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, 5 заряженных магазинов к автомату, 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, обустроивших тайник.

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Автор: Светлана Закелова