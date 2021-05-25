В центре Киева нашли схрон боеприпасов \ фото ssu.gov.ua
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник оружия и боеприпасов в Печерском районе столицы.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем города.
Правоохранители изъяли из тайника противотанковый гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг, около 1 кг пластида, 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, 5 заряженных магазинов к автомату, 320 патронов калибра 5,45x39 мм.
В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, обустроивших тайник.
Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые обустроили схрон \ фото ssu.gov.ua
Вас также могут заинтересовать новости
- На Харьковщине обнаружили масштабный склад оружия и боеприпасов (видео)
- В Ивано-Франковске неизвестные оставили на лавочке гранатомет (фото)
- СБУ нашла схрон взрывчатки возле военного объекта на Херсонщине
- В Славянске в заброшенном здании нашли схрон оружия и боеприпасов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram