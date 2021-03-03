Предварительно, обошлось без пострадавших.

В Шевченковском районе столицы вблизи метро Сырец произошло масштабное ДТП с участием двух авто и троллейбуса.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua и публикует соответствующее фото.Читайте такжеПод Киевом водитель попытался "отомстить" женщине, которая его "подрезала", но в итоге сбежал (видео)

Столкнулись автомобили ВАЗ, микроавтобус Ford и троллейбус, которые двигались по направлению к центру города.

"После столкновения бус вылетел на остановку, где в этот момент были люди, которые чудом смогли отскочить и не погибнуть", - говорится в сообщении.

На месте работает полиция, предварительно, обошлось без пострадавших.

По всей вероятности, причина аварии - гололед и превышение скорости.

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Автор: Ольга Робейко