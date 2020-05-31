В Киеве парашютист зацепился и повис на мосту (фото)
18:33, 31 мая 2020Происшествия
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ЧП произошло во время съемок рекламы.
Парашютист застрял на мосту / фото Киев оперативный
В Киеве на пешеходном мосту мужчина повис на парашюте.
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Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".
"Что-то пошло не так у человека, который прыгал с парашютом", - говорится в сообщении.
По данным сообщества, ЧП произошло во время съемок рекламы.
Сейчас о судьбе парашютиста ничего не известно.
Как сообщал УНИАН, в Киеве Оболонскую набережную и остров Оболонский хотят соединить пешеходным мостом.
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