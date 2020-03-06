Оболонскую набережную и остров Оболонский хотят соединить пешеходным мостом

Строительство моста запланировано на этот год.

В Киеве Оболонскую набережную и остров Оболонский планируют соединить пешеходным мостом.

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Об этом говорится в распоряжении КГГА от 4 марта 2020 №397, текст которого обнародован на официальном сайте городской власти.

«Осуществить в 2020 году строительство пешеходного мостового перехода между Оболонской набережной и островом Оболонский в Оболонском районе», - отмечается в документе.

Согласно распоряжению, заказчиком строительства определена Оболонская райгосадминистрация.

Отмечается, что финансирование строительства будет осуществляться инвестором.