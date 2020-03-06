Оболонскую набережную и остров Оболонский хотят соединить пешеходным мостом
15:28, 06 марта 2020Киев
51 0
Строительство моста запланировано на этот год.
Оболонскую набережную и остров Оболонский соединят мостом \ УНИАН
В Киеве Оболонскую набережную и остров Оболонский планируют соединить пешеходным мостом.
Читайте такжеПравоохранители задержали злоумышленника, обокравшего храм на Оболони
Об этом говорится в распоряжении КГГА от 4 марта 2020 №397, текст которого обнародован на официальном сайте городской власти.
«Осуществить в 2020 году строительство пешеходного мостового перехода между Оболонской набережной и островом Оболонский в Оболонском районе», - отмечается в документе.
Согласно распоряжению, заказчиком строительства определена Оболонская райгосадминистрация.
Отмечается, что финансирование строительства будет осуществляться инвестором.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter