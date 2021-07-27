Необычное ДТП произошло на столичной Троещине, пишут в сети.

В Киеве произошло необычное ДТП, которое, по предварительным данным, устроил ребенок.

Об этом пишет "Киев оперативный", публикуя видео с места происшествия.

"ДТП на Троещине, со слов свидетелей, произошло из-за того, что за рулём Tesla сидел 9-летный ребёнок - отец учил его водить. На полном ходу ученик влетел в серый Chevrolet и вылетел на газон", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи бурно отреагировали на инцидент - некоторые даже предлагают лишить мужчину водительских прав за подобный поступок.

Как сообщал УНИАН, сегодня в сети показали, как в центре Киева нарушают правила дорожного движения при проезде перекрестков: за 30 секунд камера зафиксировала сразу три грубых нарушения. "Настоящий хет-трик в нарушении ПДД: Toyota едет на красный по полосе общественного транспорта, BMW тупо объезжает светофор через АЗС и велосипедистка, которая тоже прет на красный", - говорится в сообщении.

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Автор: Иван Бойко