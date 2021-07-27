В результате ДТП один человек погиб, шестеро получили травмы. Всего в автобусе находилось 20 пассажиров.

В Одесской области вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса "Киев-Кишинев" один человек погиб, 6 пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Авария произошла в 3:45 вблизи с. Знаменка Подольского района на автодороге М-05 "Киев-Одесса". В результате столкновения рейсового автобуса сообщением "Киев-Кишинев" и грузового автомобиля 1 человек погиб, 6 пострадали, в том числе 13-летний ребенок. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. Всего в автобусе находилось 20 пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, рейсовый автобус столкнулся с зерновозом "МАН". Четверых пострадавших доставили в больницу, их личности устанавливаются.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, медики оказывают помощь пассажирам. Движение транспортных средств на 309 километре автодороги затруднено", - говорится в сообщении.

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Авторы: Юрий Годован, Светлана Закелова