По предварительным выводам, тело пролежало в канализации более года.

В Мариуполе коммунальщики в ходе чистки ливневой канализации нашли мешок с человеческими останками.

Скелет неизвестного обнаружили рабочие сегодня утром на улице Набережная, сообщает tv7.ua со ссылкой на Мариупольское районное управление полиции.

Отмечается, что информация в полицию поступила в 10:47.

По предварительным выводам, тело пролежало в канализации более года.

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Автор: Александр Топчий