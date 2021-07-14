Скелет неизвестного обнаружили рабочие сегодня утром / ua.depositphotos.com
В Мариуполе коммунальщики в ходе чистки ливневой канализации нашли мешок с человеческими останками.
Скелет неизвестного обнаружили рабочие сегодня утром на улице Набережная, сообщает tv7.ua со ссылкой на Мариупольское районное управление полиции.
Отмечается, что информация в полицию поступила в 10:47.
По предварительным выводам, тело пролежало в канализации более года.
Останки человека нашли коммунальщики во время чистки ливневой канализации / фото tv7.ua
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