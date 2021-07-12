Задержанный признался в убийстве и рассказал о мотиве преступления.

В Шостковском районе Сумской области местный житель убил собственную мать и пытался избавиться от тела. Преступника раскрыли и задержали.

Как сообщается на сайте областной полиции, преступление удалось раскрыть благодаря сотрудничеству участкового офицера полиции с местным населением. Жители рассказали офицеру о возможном убийстве 83-летней женщины, которая жила в Киеве и приезжала к сыну в гости.

Участковый вместе с сотрудниками криминальной полиции наведались домой к 62-летнему мужчине.

"В его дворе мы увидели некоторые вещи, которые указывали на возможное преступление ... однако мужчина изначально утверждал, что никакого отношения к исчезновению матери не имеет, а эти вещи откуда-то принесли его собаки. Впрочем, позже он все же признался в убийстве и показал, куда девал остатки ее тела», - рассказал старший участковый офицер полиции Шосткинского районного управления полиции Сергей Черняк.

Сам мужчина пояснил полиции, что причиной преступления стал конфликт с матерью. После убийства он расчленил тело и спрятал части в разных местах.

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Сейчас убийца задержан, открыто уголовное дело об умышленном убийстве. Продолжаются следственные действия.

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Автор: Дмитрий Захаров