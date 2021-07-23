Он нанес женщине многочисленные удары палкой по голове и телу.

В селе Маневичи мужчина, вернувшийся из мест лишения свободы, убил свою мать.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Волынской области.

22 июля в полицию сообщили об обнаружении тела в пгт Маневичи. Следственно-оперативная группа на месте обнаружила женщину, у которой были многочисленные ушибы и синяки. 63-летняя местная жительница лежала на собственном дворе без признаков жизни.

Вблизи места трагедии полицейские задержали ее сына, 36-летнего местного жителя. Как установили, только вчера он вернулся из тюрьмы: в 2017 году был судим за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть его отца.

Читайте такжеТрагедия в Бердянске: двух случайных прохожих убило током (видео)Предварительно известно, что утром у него с матерью возник конфликт, после чего сын нанес ей множественные удары палкой по голове и телу, далее вытащил ее на улицу, а сам скрылся.

Потеряв сознание, от полученных травм пенсионерка скончалась.

Злоумышленника задержали сразу в соответствии со ст. 208 УПК Украины, ему будет объявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 УК – Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

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Автор: Людмила Жерновская