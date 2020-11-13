По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя.

В Киеве на Кольцевой дороге в Святошинском районе автомобиль вылетел на остановку с людьми, в результате аварии погибли два человека, еще двое - пострадали.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-офицер Святошинского районного управления полиции в городе Киеве Татьяна Мельник.

По ее словам, сегодня утром автомобиль "Хюндай" въехал в остановку с людьми и врезался в киоск.

Читайте такжеНаезд на остановку в Одессе: второго фигуранта задержали в 300 километрах от места ДТП (фоторепортаж, видео)

"Сейчас информация уточняется, каким образом автомобиль вылетел на тротуар, но могу сообщить, что есть двое погибших: женщина, 41 год, погибла на месте, вторая женщина, 60 лет, умерла в карете скорой помощи и еще двое мужчин доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказала она.

По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя.

ДТП в Киеве: что было ранее

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров