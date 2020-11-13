Hyundai на скорости въехал в сигаретный киоск.

В Киеве такси Uber вылетело на остановку транспорта, где стояли люди, после чего врезалось в киоск.

Как сообщает Телеграм-канал "Киев сейчас", авария произошла на Окружной дороге напротив завода Электронмаш.

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"Водитель Hyundai на скорости вылетел на тротуар и влетел в киоск. Сбил троих. Предварительно, погибла девушка. Мужчина и женщина получили серьезные травмы. Еще одного мужчину зажало и сейчас ему пытаются помочь полицейские, пока ждут спасателей и скорую", - говорится в сообщении.

Как пишет dtp.kiev.ua, пострадавшие стояли возле сигаретного киоска в тот момент, когда в него врезался автомобиль. На место аварии приехала патрульная полиция.

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Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.

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Автор: Юрий Годован