Никаких документов на животных и право их транспортировки мужчина не имел.

В Киеве во время проверки микроавтобуса "Рено" правоохранители обнаружили в салоне 9 самцов оленей, один из которых из-за ненадлежащей транспортировки умер. Как сообщили в Национальной полиции, никаких документов на животных и право их транспортировки водитель не имел.

Транспортное средство остановили для проверки вчера вечером на одном из блокпостов в окрестностях Дарницкого района столицы. Правоохранители установили, что 22-летний водитель микроавтобуса без разрешительных документов перевозил пятнистых оленей из Сумской области в Ровенскую область. Что дальше он планировал делать с животными - выяснит следствие.

Следователи изъяли животных и передали их специалистам зоопарка. Тушу мертвого оленя отправили на проведение соответствующих экспертиз для установления причины смерти. Самого перевозчика задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Решается вопрос об объявлении водителю о подозрении. За совершенное ему может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.

Работа полиции Киева и области - последние новости

Комендант Киевщины, подполковник Руслан Олейник рассказал, уберут ли блокпосты под Киевом. Он положительно оценил работу блокпостов в пределах столичного региона. По его словам, эта система продемонстрировала очень хороший результат и эффективность.

Олейник сообщил, что проверки разоблачили почти четыре десятка уголовных правонарушений, таких как незаконный оборот оружия или наркотиков, дача взятки полицейскому, подделка документов, нарушение требований радиационной безопасности и незаконная добыча природных ресурсов.

Кроме того, по его словам, в рамках мероприятий по безопасности обнаружили определенное количество лиц, которые уклонялись от мобилизации. Комендант заверил, что работа блокпостов - обычное явление в военное время.

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