Злоумышленник задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киеве правоохранители установили личность мужчины, который сбросил знакомую с балкона 7-го этажа.

Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook

В сообщении сказано, что вчера в полицию Киеве обратилась местная жительница с сообщением о том, что с балкона 7-го этажа многоэтажки на улице Оноре де Бальзака мужчина вытолкал женщину, которая после падения упала на землю и погибла. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выезжали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, врачи и судебно-медицинский эксперт.

От полученных травм 37-летняя женщина погибла на месте. Злоумышленник после содеянного вышел на улицу и пытался скрыться, однако его задержали местные жители, которые стали свидетелями инцидента. Начато уголовное производство по факту умышленного убийства.

Начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко рассказал, что полицейские провели первоочередные следственные действия, осмотрели помещения, пообщались со свидетелями и установили, что злоумышленник проживал вместе с женщиной в съемной квартире.

"Между мужчиной и потерпевшей возник конфликт, во время которого фигурант вытолкал женщину за пределы балкона, прилагая все усилия, чтобы она не удержалась и упала. Это событие увидела прохожая, которая пыталась помешать действиям мужа и просила его остановиться, однако он не слушал ее и продолжал свои действия. 37-летняя киевлянка не удержалась и упала с высоты 7-го этажа. Врачи констатировали смерть потерпевшей", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали 55-летнего уроженца Донецкой области в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.

"Следователь при процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы", - добавил полковник полиции.

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Автор: Таня Поляковская