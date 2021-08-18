Подозреваемого задержали.

В Полтавской области задержали 25-летнего жителя Кременчугского района по подозрению в убийстве матери.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

В полицию обратилась дочь 48-летней погибшей. Она сообщила о внезапном исчезновении матери и отсутствии связи с ней в течение нескольких дней.

Отмечается, что тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 17 августа на дне колодца, расположенного на территории ее домохозяйства. Во время следственных действий полицейские также обнаружили в колодце ее личные вещи и документы.

"Мы выяснили, что мужчина причинил женщине телесные повреждения во время семейной ссоры. Затем, пытаясь скрыть следы преступления, сбросил тело погибшей с ее личными вещами в колодец и замаскировал бытовым мусором", – рассказал начальник Управления уголовного розыска полиции области Сергей Махно.

Известно, что задержанный уже привлекался к уголовной и административной ответственности.

Сейчас следователи осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Если суд признает подозреваемого виновным в совершении особо тяжкого преступления, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц