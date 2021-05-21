Мужчина отказался объяснить причины своего поступка.

Правоохранители задержали мужчину, который сорвал флаг Украины со здания на столичном Печерске.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный сорвал флаг Украины с админздания на улице Грушевского. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что это сделал уроженец Днепропетровской области, 1984 года рождения. «Его доставили в районное управление полиции. Мужчина отказался объяснить мотивы своего поступка», - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении. Ему грозит штраф или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

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Автор: Светлана Закелова