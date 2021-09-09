31-летний мужчина ударил своего собутыльника ножом прямо в сердце.

Под Киевом произошла пьяная резня. В селе Подгорцы, что на Обуховщине, мужчина убил своего друга и заснул после этого под забором возле его дома.

Об этом на сайте Нацполиции сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

Сегодня ночью, 9 сентября, правоохранители получили информацию о смерти 70-летнего мужчины в селе Подгорцы. Полиция прибыла на место инцидента и выяснила, что житель Обуховщины умер от ножевого ранения в сердце.

Возле двора нашли другого мужчину, который спал под забором. Правоохранители провели первоочередные следственные действия.

"Впоследствии полицейские выяснили, что во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник словесный конфликт, во время которого 31-летний мужчина нанес ножевое ранение товарищу в область грудной клетки, от чего хозяин дома скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник вышел из дома и заснул возле ограждения", - сообщили в отделе коммуникации.

Читайте такжеНа Буковине шершни убили 65-летнюю женщинуНа месте происшествия, где мужчина убил собутыльника, нашли и изъяли раскладной нож. На нем были следы бурого цвета. Нож отправили на экспертизу.

31-летнего мужчину задержали, ему уже сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве.

Полиция задержала мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет, добавили в полиции.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве иностранцы гоняли на авто по тротуарам, однако им помешали пешеходы, они перекрыли дорогу. Между гостями столицы и жителями города произошла драка.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко