В Киеве закрыли две центральные станции метро из-за анонимного сообщения о заминировании.
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Об этом в Telgram сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
""Университет", "Крещатик" и пересадочный узел на "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поступил анонимный звонок о минировании.
По состоянию на 13:35 стало известно, что станцию "Крещатик" и пересадку на "Майдан Незалежности" проверили и открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружили.
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