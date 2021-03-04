Сейчас не работают станции "Университет", "Крещатик"и пересадочный узел на "Майдан Незалежности".

В Киеве закрыли две центральные станции метро из-за анонимного сообщения о заминировании.

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Об этом в Telgram сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

""Университет", "Крещатик" и пересадочный узел на "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступил анонимный звонок о минировании.

По состоянию на 13:35 стало известно, что станцию "Крещатик" и пересадку на "Майдан Незалежности" проверили и открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

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Автор: Екатерина Лиманская