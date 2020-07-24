В Киеве у станции метро "Почайна" загорелся рынок (фото)
В Киеве в районе станции метро "Почайна" произошел пожар.
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Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
"Киев. Горит "Почайна". Рынок", - сказано в сообщении.
На снимке видно, как в районе торговых павильонов валит черный густой дым. Детали происшествия пока неизвестны.
"Никто даже не удивлён, в свете последних событий вокруг рынка", "Неужели ТЦ таки быть?" - высказали свои предположения пользователи.
Напомним, ранее некоторые СМИ обнародовали информацию, что на месте "Петровки" планируют построить одноименный ТРЦ, а рынок снести, самих предпринимателей попросили переехать в район ангаров на станции метро "Лесная".
Позже мэр Кива Кличко сообщил, что строительство торгово-развлекательного центра на территории книжного рынка "Петровка" пока не планируется.
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