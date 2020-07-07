"Петровку" в Киеве пока сносить не будут – КГГА

Детальным планом территории предусмотрено размещение ТРЦ согласно целевого назначения земельных участков.

Строительство торгово-развлекательного центра на территории книжного рынка «Петровка» пока не планируется.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с представителями рынка, передает пресс-служба КГГА.

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Некоторые СМИ обнародовали информацию, что на месте «Петровки» планируют построить одноименный ТРЦ, а рынок снести, самих предпринимателей попросили переехать в район ангаров на станции метро «Лесная».

Кличко говорит, что документы уже изучили. Арендатором земельных участков до сих пор является ООО «Книжный рынок». Целевое назначение - для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга.

«Также детальным планом территории в границах улиц Вербовой, Куреневской, Богатырской, Московского проспекта, Набережно-Рыбальской, железнодорожного пути на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ согласно целевого назначения земельных участков. Впрочем, на это время, согласно данным электронной базы документооборота Департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись», – сказал Кличко.

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