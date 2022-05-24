Мужчина нецензурной бранью призвал парней больше не исполнять песни на языке агрессора

Группа музыкантов в Ивано-Франковске пела русскоязычные песни в разгар российско-украинской войны и вызвала у прохожих возмущение.

Конфликт между мужчинами произошел на одной из центральных улиц города.

После завершения песни к музыкантам подошел разъяренный мужчина и нецензурной бранью призвал их больше не исполнять песни на языке агрессора: "На**й в'еб***й. Еще раз услышу на русском языке..., с**ка".

Один из парней начал снимать прохожего на телефон, однако тот это заметил и последовал за ним с криками. Другие музыканты пытались остановить мужчину, один из них в итоге получил от прохожего кулаком в лицо.

"Не будешь ты больше петь на русском языке", - заявил мужчина.

Как писал УНИАН, в Киеве в IT-компанию не взяли на работу айтишника Богдана Мельника, поскольку он не захотел во время общения с членами команды в столичном офисе переходить с украинского языка на русский.

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