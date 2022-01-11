В Хмельницкой области мужчину насмерть засыпало навозом из грузовика, съехавшего в кювет.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Авария произошла неподалеку от Каменца-Подольского. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет, где в этот момент выгуливал собаку местный житель.
50-летний мужчина успел отскочить, однако его вместе с собакой тут же засыпало навозом.
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