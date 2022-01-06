Мужчину уже экстрадировали, сейчас следователи Нацполиции взяли его под стражу.

В Польше задержали и экстрадировали в Украину экс-депутата Коломыйского горсовета, находящегося в международном розыске за совершение смертельного ДТП.

Как сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции, фигуранта задержали правоохранительные органы на территории Республики Польша после нескольких лет укрывательства от украинского правосудия за рубежом.

В полиции отмечают, что в ноябре 2016 года в Ивано-Франковской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое пешеходов. Во время досудебного расследования следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили, что наезд на пешеходов совершил водитель автомобиля Audi - бывший депутат одного из местных советов Ивано-Франковской области.

После проведения соответствующих экспертных исследований следователи ГСУ Нацполиции сообщили фигуранту о подозрении в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло несколько человек. Чтобы избежать ответственности за совершение тяжкого преступления, подозреваемый сразу же покинул территорию Украины. Правоохранители объявили его в международный розыск.

4 января этого года правонарушителя экстрадировали в Украину в рамках международного сотрудничества.

Вчера, 5 января, следственным судьей Печерского районного суда г. Киева экс-должностному лицу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте такжеОдесситы на пробежке героически спасли из моря женщину (видео)Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2016 года около 21:00 в селе Одаи Тисменицкого района от полученных в результате наезда автомобиля травм на месте аварии умер 85-летний местный житель, а его 71-летний односельчанин - по дороге к Тисменицькой городской больнице.

Полиция тогда сообщала, что 43-летний житель Коломыи, двигаясь на автомобиле Audi A6 в направлении Черновцов, на неосвещенном участке дороги на своей полосе движения совершил наезд на двух указанных пешеходов.

По данному факту было начато уголовное производство. Отмечалось что водитель автомобиля был трезвым. Местные интернет-сайты писали, что за рулем автомобиля находился секретарь Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области.

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