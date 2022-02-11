В Хмельницком женщина в течение шести лет скрывала смерть своей матери и подавала документы на получение государственной помощи от ее имени.
Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области.
Следствие установило, что в 2014 году женщине, которая ухаживала за своей матерью, была назначена государственная социальная помощь. Через год мать умерла, но дочь этот факт скрыла и каждых пол года продолжала подавать в управление труда и социальной защиты населения Хмельницкой городского совета заявления о выплате средств.
За шесть лет она незаконно получила более 70 тысяч грн.
Впоследствии мошенническую схему разоблачили, поэтому женщина предстала перед судом. Как отметили в прокуратуре, суд признал 48-летнюю хмельничанку виновной в мошенническом завладении бюджетными средствами (ч.ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).
"Приговором Хмельницкого горрайонного суда она приговорена к 2 годам лишения свободы с установлением испытательного срока", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНИАН, ранее в Херсонской области 88-летнего пенсионера убили за старенький мобильный телефон.