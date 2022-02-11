Аферу впоследствии разоблачили, а женщину осудили.

В Хмельницком женщина в течение шести лет скрывала смерть своей матери и подавала документы на получение государственной помощи от ее имени.

Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области.

Следствие установило, что в 2014 году женщине, которая ухаживала за своей матерью, была назначена государственная социальная помощь. Через год мать умерла, но дочь этот факт скрыла и каждых пол года продолжала подавать в управление труда и социальной защиты населения Хмельницкой городского совета заявления о выплате средств.

За шесть лет она незаконно получила более 70 тысяч грн.

Впоследствии мошенническую схему разоблачили, поэтому женщина предстала перед судом. Как отметили в прокуратуре, суд признал 48-летнюю хмельничанку виновной в мошенническом завладении бюджетными средствами (ч.ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

"Приговором Хмельницкого горрайонного суда она приговорена к 2 годам лишения свободы с установлением испытательного срока", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, ранее в Херсонской области 88-летнего пенсионера убили за старенький мобильный телефон.

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