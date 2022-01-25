Министерство социальной политики подготовило проект постановления о повышении ряда пенсий и социальных выплат.

Министерство социальной политики подготовило проект постановления, который обеспечит с 1 марта 2022 года повышение ряда пенсий и социальных выплат.

Как сообщила пресс-служба ведомства, проект постановления разработан во исполнение законов Украины относительно общеобязательного государственного пенсионного страхования, пенсионного обеспечения военнослужащих, участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и с целью осуществления дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2022 году.

В частности, предлагается проиндексировать на 14% страховые пенсии, назначенные до 2019 года (при этом сумма повышения будет не меньше 100 грн, а средний размер повышения составит около 500 грн); пенсии военным (средний размер повышения составит 700 грн); минимальные размеры пенсий по инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС (средний размер повышения составит 400 грн) и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Также предлагается установить доплату лицам, на которых не распространяется порядок индексации пенсий, в сумме 135 грн в месяц и повысить минимальную пенсионную выплату лицам с инвалидностью І группы и лицам с полным страховым стажем (30/35 лет) с 2200 до 2300 грн, а для неработающих пенсионеров из числа получателей минимальных пенсий, которые не имеют полного стажа, увеличить на 166 грн - до 2100 грн.

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В Минсоцполитики предлагают увеличить на 400 грн (с 1700 грн до 2100 грн) размер государственной помощи для получателей пособия на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье. На 166 грн (с 1934 грн до 2100 грн) планируется повышение для получателей государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь.

"Предлагается определить индексацию на 14% размеров ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей. После индексации выплаты составят для лиц в возрасте 75-80 лет - 456 грн; лиц в возрасте 80+ – 570 грн", - говорится в сообщении.

Повышение пенсии:

С 1 декабря 2021 года в Украине для всех категорий пенсионеров минимальная пенсия была увеличена с 1854 до 1934 гривень.

17 декабря 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что размер средней пенсии в Украине в декабре этого года достиг почти 4 тысяч гривень.

В Украине с 1 января 2022 года были повышены размеры пенсионных выплат для лиц, получивших инвалидность в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об индексации пенсий с 1 марта 2022 года на 14% для всех украинских пенсионеров.